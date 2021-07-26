İzmir'de başörtülü kadına saldırmışlardı: O çift hakkında sıcak gelişme!

MİNÜBÜS ŞOFÖRÜ TAKİP ETTİ

Gözü dönmüş minibüs şoförü olay yerinden uzaklaşan Yılmaz'ı aracıyla takip etti. Yolun karşısındaki Cemil Meriç Ortaokulu'nun önüne kadar yürüyen Rabia Yılmaz'ın yanına yanaşan aynı minibüsten bu kez şoförün eşi olan kadın, 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı.



BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇIP SAÇLARINI ÇEKTİ

Dolmuş şoförü Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Gözü dönmüş karı koca Rabia Yılmaz'ın saçını çekip darp etmeyi sürdürdü. Genç kızı başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tokat yedi. Minibüs şoförü ve eşi, 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi minibüslerine atlayan çift olay yerinden uzaklaştı. Önce hastaneden darp raporu alan Rabia Yılmaz, daha sonra Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.