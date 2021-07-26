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Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:13

İzmir'de dehşet: Önce bağırdı sonra saldırdı!

DHA
İzmir'de dehşet: Önce bağırdı sonra saldırdı!

İzmir'in Konak ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. G.Ö.’nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö.'nün tepkisi şaşırttı...

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti.

T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İzmir'de dehşet: Önce bağırdı sonra saldırdı!
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