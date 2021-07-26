Kayseri'de“Türkiye Geçilmez”  sergisi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) 'Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Kayserililerin yoğun ilgisini gördü. Sergi, tarihi Kayseri Kalesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz'da açılan 'Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi' vatandaşların büyük beğeni ve ilgisi ile karşılaştı.

SERGİYE 9 GÜNDE REKOR ZİYARETÇİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi'nde KAYMEK tarafından açılan 'Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi'ne 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Kayserililerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Kahraman ecdadımızdan ilhamını alan ve 15 Temmuz'da ziyarete açtığımız sanat sergisi, milletimizin yoğun teveccühü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergimizde Anadolu'yu yurt edindiğimiz, bu topraklar uğruna nice canlar verdiğimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktaları olan ve dünya tarihine de iz bırakan Malazgirt, Miryokefalon, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve 15 Temmuz gibi zaferlerimizi kronolojik olarak işleyen ve belirlenen tema çerçevesinde çalışılan sanat eserleri; kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı ve mukaddes değerlerimizi yansıtmaktadır" diye konuştu.

26 EL SANATI BRANŞINDA İCRA EDİLEN 47 ESER SERGİLENİYOR

15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi'nde 26 el sanatı branşında icra edilen 41 eser ile birlikte ve yine KAYMEK tarafından düzenlenen Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları ve Resim Yarışması'nda iki farklı kategoride dereceye giren 6 yarışmacının eserleri ile beraber toplam 47 eseri sergileniyor. Sergi için, Kâğıt Rölyef, Maraş işi, Dekoratif El Sanatları, Boyutlu Çalışma, Filografi, Keçe, Hazır Giyim, Dövme Keçe, Kırkyama, El Nakışı, Kurdele Nakışı, Ev Tekstili, Cam Boyama, Yağlı Boya Resim, Kumaş Boyama, Tel Sarma, Hüsn-i Hat, Tezhip, Çini, Katı' , Dekoratif Ahşap Boyama, İğne Oyası, Seramik Şekillendirme, Folyo Rölyef, Edirnekâri Kalemişi ve Elde Dokuma branşlarında eserler hazırlandı. Sergide, Malazgirt Savaşı'nı işleyen 4 adet, Miryokefalon Savaşı'nı işleyen 2 adet, Çanakkale Savaşları'nı işleyen 6 adet, Sakarya Meydan Muharebesi'ni işleyen 2 adet, Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesi'ni işleyen 7 adet, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü işleyen 13 adet, kahramanlarımızı ve kahramanlıklarımızı genel olarak işleyen 7 adet eser de yer alıyor.