Kırıkkale’de 235 bin 998 doz aşı kullanıldı

Son haftada açıklanan illere göre vaka ortalamasında vakası en fazla artan ilk 5 il arasında yer alan Kırıkkale'de aşılama çalışması devam etse de istenilen seviye henüz yakalanmış değil. 25 Temmuz itibariyle 235 bin 998 doz aşı kullanılan Kırıkkale'de nüfusun yüzde 40'a yakını henüz aşı olmamış durumda. Bu zamana kadar Kırıkkale'de 137 bin 581 kişiye ilk doz aşı uygulaması yapılırken, 83 bin 212 kişiye de ikinci doz uygulaması yapıldı. İlk dozu yaptıran 54 bin 369 kişi ikinci aşıyı henüz olmazken, hiç aşı yaptırmayanların oranı ise yüzde 40'ı buluyor. Kırıkkale, Türkiye ortalamasında yüzde 62,8 ile turuncu renkli iller arasında yer alırken, komşu illeri Ankara, Çorum ve Kırşehir sarı renkli iller arasına girdi.

VALİLİKTEN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kırıkkale Valiliği "Kontrollü normalleşme dönemindeyiz ve salgın halen devam ediyor. Yüz binde vaka sayımız 99,11'e ulaşmıştır. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasındayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Tüm aile sağlığı merkezlerimizde, tüm hastanelerimizde, semt polikliniklerimizde ve kent merkezindeki diğer aşı noktalarında aşınızı yaptırabilirsiniz. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve davam doz aşılar için her yerde hizmetinizdedir. Lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.