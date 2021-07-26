"Kırıkkale’nin yatırımlarını takip ediyoruz"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan dün Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ilimiz için yapılan yatırımlar masaya yatırılarak, görüş alış verişinde bulunuldu. Milletvekili Can spor yatırımları hakkında bilgi vererek, "Diğer ilçelerimizde yapımı devam etmekle birlikte, Balışeyh, Bahşılı, Delice, Karakeçili, ilçelerimizin gençlik merkezleri. Hacılar ve Çerikli beldelerimizin Gençlik Ofisleri. Dinek Dağı Yüksek İrtifa Antrenman Kamp Merkezi ve Gençlik Kampı. Açık – Kapalı At Maneji, Bungolov Evleri, Zipline, İdari Bina, yıllık 3 bin 200 kişi kapasiteli Gençlik Kampı. Basketbol, Futbol, Voleybol Sahaları, Kafeterya ve mesire alanı. Sulakyurt ilçemizin Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası, 250 Seyirci Kapasiteli Portatif Tribünü. Şehrimizin muhtelif yerlerine yapılan 50 adet Basketbol Potası,

Portatif Yüzme Havuzu. Etrafında basket ve voleybol sahaları ile etrafında açık spor tesislerinin bulunan, 6 adet antrenman salonlarından oluşan, içerisinde genç ofislerinin, açık otopark ve açık spor tesislerinin bulunduğu 3 bin 500 kişilik Spor Tesisi. Aşağımahmutlar Mahallesine yapılacak Futbol Sahası, Voleybol ve Basketbol Sahası ve son olarak Fikret Karabudak Stadyumunun yıkılıp yerine yapılacak modern stadyum yapılacaktır." dedi.