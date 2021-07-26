Kızına gözcülük yaptırdı: Kapıları böyle açtı!

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.
KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli Hanife U.'nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.'nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.