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Giriş Tarihi: 26.7.2021 17:19

Kızına gözcülük yaptırdı: Kapıları böyle açtı!

DHA
Kızına gözcülük yaptırdı: Kapıları böyle açtı!

Eskişehir'de inanılmaz bir olay yaşandı. 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp girdiği apartmandaki 3 dairenin çelik kapısını açarak evlerden yaklaşık 2 bin TL çalan Hanife U. gözaltına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu'dan yeniden Eskişehir'e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'yakalama' kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



KAMERAYA YANSIDI

Şüpheli Hanife U.'nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.'nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.

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Kızına gözcülük yaptırdı: Kapıları böyle açtı!
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