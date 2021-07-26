Kızına gözcülük yaptırdı: Kapıları böyle açtı!

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.