Korkunç cinayette uyuşturucu anlaşmazlığı iddiası!

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için hareket geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra da kimlikleri tespit edildi. Bu kişilerin İzmit'e kaçtıkları, daha sonra da İzmir'e gidecekleri öğrenildi. Şüphelileri takibe alan ekipler, olaydan bir gün sonra gerçekleştirilen operasyonla şahısları İzmir'de yakaladı. İzmir'de gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere İstanbul'da bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.