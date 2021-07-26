Korkunç ölüm

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinden karşı şeride düşen 3 tonluk çelik saç makarası karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü bir dönem Ak Parti Gelibolu Gençlik Kolları Başkanlığı yürüten Müslüm Kaptan kaza da feci şekilde can verdi. Kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre sonra durabilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı

FRENİ TAKILDI

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya giden Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı çelik sac yüklü TIR'ın gaz pedalı iddiaya göre takılı kaldı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki Çelik sac makaraları keskin virajdan döndüğü sırada yola düştü. Düşen çelik makaralardan biri, bu sırada karşı yönden gelen Müslüm Kaptan (29) yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan bir dönem Ak Parti Gelibolu Gençlik Kolları Başkanlığı yürüten Müslüm Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, Kaptan'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

30 KİLOMETRE SONRA DURABİLDİ

te yandan gaz pedalı takılı kalan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi, kazanın ardından aracını durduramadı. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.