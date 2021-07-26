Köylülerin leylek sevgisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Gazi mahallesinde yaşayan mahalle sakinleri leylek sevgisiyle inşasına başladığı 1 leylek yuvasını 3'e çıkardı, leyleklerin çoğalmasıyla mahalle sakinleri 4'üncü yuvanın da yapımına başlayacak.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi mahallesinde yaşayan vatandaşlar örnek bir davranış sergiliyor. Bölgeden göç etmek isteyen leyleklerin dinlenmesi için yaptıkları yuvalarına alışan leylekler köyden ayrılmayarak yaşamlarını sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce yaralı bir dişi leylek için 6 metre uzunluğunda taştan kule yapan köylüler, leyleklerin çoğalmasının ardından yuva sayısını 3'e çıkardı. Leyleklerin bazen yuva için aralarında mücadele ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri yuva sayısını çoğaltmayı düşünüyor.

Daha önce leyleklerin göç zamanında buradan geçtiklerini söyleyen köy sakinlerinden Resul Gümüştaş, "Bölgemizde leylekler göç ederken yaralı bir dişi leylek zarar gelmesin diye yaptığımız yuvasında ayrılmayarak köyümüzde kaldı. Zamanla yuvalarını gören diğer leylekler de gelince bizde onlara alıştık. Leylekler artık burada yuva yaptı, bizde onlar için mahalle halkı olarak toplanıp 6 metre boyunda 2 metre eninde taştan kuleler yaptık. Bir tane olan yuvaların sayısını 3'e çıkardık. Leylekler bazen yuva için kendi aralarında bile kavga etmeye başladı. Onlar bize alışınca bizde kendilerini sevmeye başladık. Leylek yuvalarını elimizden geldiğince çoğaltmaya çalışacağız. Leyleklerin bir arada kalması için yuvalara yakın bölgelerde kimsenin zarar veremeyeceği yerlerde yeni yuva yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Çevre mahalleden yuvaların yapımına yardıma gelen Zülkif Bayraktar ise, "Yan komşumuz olan köyde leyleklerin yuva yapım zamanlarında her zaman yardıma geliyorum. İlk geldiğimde leylekler hep uçuyordu, mahalle sakinleri olarak el birliğiyle böyle bir yuva yaptık. Zamanla leylek sayısı çoğalınca yuva sayısı da çoğaltıldı. Bizde komşu mahalleden duyarlı davranış gösteren köyümüze yuva yapıldığı dönemlerde gelip yardım ediyoruz. Çok güzel bir uygulama bizde onlara alıştık onlarda bizleri sevmiş olacak ki hiç buradan ayrılmıyorlar. Şuan leyleklerin dinlenebileceği 3 yuva bulunuyor inşallah bu yuva sayılarını çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.