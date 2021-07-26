Malatya'da 'kalıcı liste' sevinci! Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde!

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesiyle, kentte sevinç yaşandı.

ASLANTEPE HÖYÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ile Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.