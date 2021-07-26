‘Masum’ sağlığına kavuştu

Mersin
'in Toroslar
ilçesindeki Yalınayak mahallesinde iki hafta önce otomobiliyle giden sürücü, bir kişinin elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği sürüklerken görünce telefonuyla kaydetti. Sürücünün ihbarıyla harekete geçen polis, çekilen görüntü ve MOBESE görüntülerini inceleyerek kimliğini belirlediği elektrikli bisiklet sürücüsünü yakalayarak "hayvana eziyet etmek"ten bin 33 lira cezai işlem uyguladı. Göğüs altında derin açık yaralar oluşan köpek ise Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Bakımı yapılan yaralı köpek, yeniden ayağa kalkıp kendisine ayrılan bölümde yürümeye ve koşmaya başladı. Veteriner hekimler ve bakıcılar tarafından sevgiyle yaklaşılan "Masum" adı verilen köpek, yaşadığı kötü duruma rağmen yine de insanların kendisine gösterdiği sevgiye sığınıyor.