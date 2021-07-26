Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Okullarınıza hoş geldiniz!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, lise tercihlerini yapan öğrencilere 'hoş geldiniz' dedi. Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptığımız merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladık. Liselere başlayacak tüm öğrencilerimiz, okullarınıza hoş geldiniz. Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin yüzde 99'u yerleşti. Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek liseye merhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 83'ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye merhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98'i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51'i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor".