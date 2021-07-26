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Giriş Tarihi: 26.7.2021 14:14 Son Güncelleme: 26.7.2021 14:14

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Kabine bugün mü toplanacak?

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Kabine bugün mü toplanacak?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı ne zaman, bu Pazartesi yapılacak mı sorularına yanıt arıyor. Önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı’nda, son olarak bayram tatilinin 9 güne çıkarılması kararlaştırılmıştı. Artan vaka sayıları ile birlikte yasakların tekrar gelip gelmeyeceği merak edilirken, gözler yeni haftanın kabine toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu Pazartesi yapılacak mı?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeler ve kabine kararları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Önceki toplantının üzerinden uzun bir süre geçmesinin ardından "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Kabine toplantısında 84 milyonu ilgilendiren kararlar alınıyor ve bu kararlar toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında Başkan Erdoğan tarafından duyuruluyor. Cumhurbaşkanlığı takvimine göre, Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.

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Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Kabine bugün mü toplanacak?
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