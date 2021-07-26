Minik Doruk havuzda boğuldu! Annenin feryadı “Oğlum ölmemiştir bir daha bakın’

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Turizm Merkezi'nde villalarının havuzuna düşen 3.5 yaşındaki Doruk Kibrit hayatını kaybetti. Anne Esra - baba Halil Kibrit gözyaşlarına boğuldu. Aileyi yasa boğun olan Kalkan'da meydana geldi. Anne Esra Kibrit müşterinin çıktığı villada temizlik yaptığı sırada küçük oğlu Doruk, villanın havuzuna girdi. Esra Kibrit oğlunu göremeyince aramaya başladı. Villanın havuzunda oğlunu hareketsiz gören anne çığlık atarak hemen havuzdan çıkardı. Durumu yakınlarına bilgi verdi.
DAKİKALARCA UĞRAŞTI
Dede Bayram Karaardıç, bir saniye bile gecikmeden geçirmeden oğullarını harekete döndürmek için araçları ile Ova Sağlık Ocağına gitti. Burada doktorlar dakikalarca Doruk'u hayata döndürmek için uğraştı. Ancak başaralı olamadı. Doruk Kibrit'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'OĞLUM ÖLMEMİŞTİR BİR DAHA BAKIN'
Otopsi sırasında anne Esra Kibrit gözyaşlarına boğuldu. Anne Esra'nın "Oğlum ölmemiştir bir daha bakın ne olur. Belki yaşıyordur. O dünyanın en melek kalpli çocuğu idi" feryatları herkesi ağlattı. Burada yapılan otopsinin ardından minik Doruk'un cansız bedeni Fethiye Kuracul Mezarlığı'nda gözyaşlarında toprağa verildi. Gerişe Doruk'un büyük kardeşi Dolunay ile havuz da oynarken güzel fotoğrafı kaldı.
'ARAÇ BENİDE EZSİN OĞLUMUN TABUTUNA BENİDE KOYUN"
Anne Esraz Kibrit villalarında boğularak can veren oğlunun cansız bedeni cenaze aracına konuşu sırasında gözyaşlarına boğuldu. Aracın önüne yatan anne Esra, "Araç benide essin.Bende öleyim. Oğlun tabutuna beni de koyun.İkimiz birlikte Fethiye'ye gidelim. İkimizi birlikte gömün" feryatları yürekleri dağladı.
Acili annesi babası Bayram Karaardıç ile eşi Halil Kibrit güçlükle kaldırarak otomobillerine götürdü. Acılı anne , "Ben oğluma bakamadım. Çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşları içinde oğlunun toprağa vermek için Fethiye'ye gitti.