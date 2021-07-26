Minik Doruk havuzda boğuldu! Annenin feryadı “Oğlum ölmemiştir bir daha bakın’

'OĞLUM ÖLMEMİŞTİR BİR DAHA BAKIN'

Otopsi sırasında anne Esra Kibrit gözyaşlarına boğuldu. Anne Esra'nın "Oğlum ölmemiştir bir daha bakın ne olur. Belki yaşıyordur. O dünyanın en melek kalpli çocuğu idi" feryatları herkesi ağlattı. Burada yapılan otopsinin ardından minik Doruk'un cansız bedeni Fethiye Kuracul Mezarlığı'nda gözyaşlarında toprağa verildi. Gerişe Doruk'un büyük kardeşi Dolunay ile havuz da oynarken güzel fotoğrafı kaldı.