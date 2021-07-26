AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; Medyascope'un ABD merkezli Chrest Foundation'ın senelik 476 bin 720 dolar destek almasını değerlendirdi. Turan, "Muhalefet ile ihanet arasında ince bir çizgi olmalı." ifadelerini kullandı.

"BİZE YAN BAKANIN BİRLİKTE GÖZÜNÜ OYALIM"

Amerikan fonlarıyla gazetecilik yapanları sert bir dille eleştiren Turan, "Bir ülkede iktidar kadar muhalefette olmalı. Her parti bizim için kıymetli. Tarzımızı eleştirirsin, yatırımlarımızı eleştirirsin biz bunu anlarız. Ama bu ülkenin milli meselelerinde beraber yürürsün. Muhalefet başımızın tacı. Muhalefet olacak ki biz daha çok çalışacağız. Ama bu ülkenin birlik beraberliğine milli değerlerine yan bakan kim varsa o gözü birlikte oymakta bizim görevimiz olmalı." dedi.

"SÖZDE BAĞIMSIZLIK NARALARI ATIYORLAR"

Amerika'nın verdiği paralarla bağımsızlık türküsü söylenmez diyen Grup Başkanvekili Turan, "Amerikan fonlarıyla habercilik yapan medya kuruluşlarının bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Sorsanız yandaş derler, havuz medyası derler. Kendilerinin ise " bağımsız " olduğunu iddia ederler. Amerika'nın parasıyla tarafsız olmanız mümkün mü? Biz düşünüyorduk ki 'Bu adamlar PKK deyince neden ses çıkarmıyorlar? Neden PYD'ye laf söyleyemiyorlar, eleştirmiyorlar? Neden Ayasofya'ya karşı çıkıyorlar?' Şimdi bu soruların cevapları kafamızda oturmaya başladı. Şimdi daha net öğrendik." diye konuştu.

"SORSANIZ TARAFSIZLAR, SORSANIZ BAĞIMSIZLAR"

"Sizler Türkiye'de 'Bağımsızlık' rolü oynayan birer zavallısınız." diyen Turan konuşmasını şöyle tamamladı: "Atatürk dedi ki 'Manda ve himayeye hayır, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu topraklarda egemenliğe yan bakan kim varsa, fonlarla plan yapmaya çalışan kim varsa bilisin ki ne sizin fonunuz ne de sizin tarzınız bu ülkeye ayar vermeye yetmez. Bu millet sizin gibilere inat omuz omuza yürümeye, kardeşliğini bir ömür devam ettirmeye, bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecek. Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ayrıştıranlar Amerikan fonlarıyla emperyalizme kucak açmış. O yüzden bu ülkenin sağcısı da solcusu da biziz. Hep beraber yolumuza devam edecek, bu mücadelemizi sürdüreceğiz."