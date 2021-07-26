On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 26 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 2 günü yapılan Youtube - MP TV ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (26 Temmuz 2021 Pazartesi) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar ise kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek, 26 Temmuz MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 26 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;