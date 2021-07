Pirinkayalar Tüneli, Karadeniz'i Güney'e bağlayacak

Erzurum ile Artvin arasında bulunan Pirinkayalar geçidi, sonunda tünele dönüştürüldü. Tortum gölünün yanından geçen kayalıklar, yılın her mevsimi ulaşımı olumuz yönde etkilerken, bölgeden ağır tonajlı araçların geçmesini ise neredeyse imkansız hale getiriyordu. Bölgede son 10 yılda gerçekleşen bir çok tünel porjelerinden biri olan Pirinkayalar'da artık ışık göründü. Pirinkayalar geçidinde yapımına başlanan 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Erzurum'da gerçekleştirilen Ak Parti İl Danışma Meclisi ve Toplu Açılış Törenine katılmak üzere geçen hafta Erzurum'a gelen CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar tünelinde ışık görüldüğü müjdesini Erzurumlularla paylaşmıştı. 2021 yılının sonunda yapımı bitmes beklenen tünel, stratejik olarakda bir çok öneme sahip. Kentin en turizstik yerlerinden olan Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü civarında bulunan kayalıklar, Karadeniz ile Güney kapısı içinde oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle kış aylarında ise kayalıkların dik ve dar olmasından dolayı bir çok olumsuz durumla da karşılaşılmıştı. Tünel yapıldığı zaman bu durumlarında ortadan tamamen kalkması öngörülüyor.

Pirinkayalar Tünelinin önemini SABAH'a anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum porgramında verdiği müjde bizler için çok önemlidir. Pirinkayalar Tünelinde nihayet ışığı gördük. Bu çok önemli bir tünel. Şehrimiz ve bölgemiz için oldukça stratejik bir öneme sahip. Hükümetimiz Erzurum-Artvin yol güzergahında yaptığı şahane tünellerle, ulaşım çok çok iyi bir noktaya gelmişti. Yapılan her yol inşa edlen her tünel tiacarete, ekonomiye, turizme bir katkı demektir. Bunu her zaman gördük ve görmeye devam ediyoruz. Pirinkayalar'da bu konu bakımında ayrı bir öneme sahipti. Karadenizin en doğusuna açılan bu yol, hem Erzurum'un turizm yerlerine hem Artvin'in turizm yerlerine ulaşımı yapılan bir yoldu. Maalesef geçit bu konforlu yolda problem olan nadir yerlerden biriydi. Şükürler olsun bu durumda da sona gelindi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıze, Karayolları Genel Müdürlüğüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tünelin bitmesi ile birlikte hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız hem de komşu kentlerimiz çok daha konforlu ulaşımlar sağlayacaklar."