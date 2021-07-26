PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi? PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 güncel postane çalışma saatleri

Pandemi sürecinde postane ve kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde dönem dönem değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler nedeniyle PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi soruları sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar şubelerin açık olduğu saatleri öğrenmek için PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. En yakın PTT şubeleri ve 2021 güncel postane çalışma saatleri haberimizde.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri hafta içi ve Cumartesi günleri 08:30-17:30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri bazı bölgelerde değişiklik gösterebilmektedir.