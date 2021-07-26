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Giriş Tarihi: 26.7.2021 14:08

PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi? PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 güncel postane çalışma saatleri

PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi? PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 güncel postane çalışma saatleri

Posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) şubelerini ziyaret edecek olan vatandaşlar, PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi diye araştırıyor. Gitmeden önce şubelerin açık olup olmadığını teyit etmek isteyenler PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor, öğle arası saat kaçta diye inceliyor. İşte, fatura ödeme, kargo ve posta gönderme gibi işleri olan vatandaşlar için 2021 güncel postane çalışma saatleri!

Pandemi sürecinde postane ve kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde dönem dönem değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler nedeniyle PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi soruları sık sık gündeme geliyor. Vatandaşlar şubelerin açık olduğu saatleri öğrenmek için PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. En yakın PTT şubeleri ve 2021 güncel postane çalışma saatleri haberimizde.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri hafta içi ve Cumartesi günleri 08:30-17:30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri bazı bölgelerde değişiklik gösterebilmektedir.

PTT ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirilmiştir.

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PTT çalışma saatleri güncellendi mi, değişti mi? PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2021 güncel postane çalışma saatleri
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