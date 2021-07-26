Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı

Türkiye 9 günlük bayram tatilini geride bırakırken, özellikle tatilin son 2 gününde büyükşehirlere dönüşler oldu. Yollarda yoğun bir trafik yaşanırken, uçak ve otobüslerde de boş yer bulmak imkansız hale geldi. Yaşanan bu süreç ise Sabiha Gökçen Havalimanında rekoru getirdi.

2021'NİN EN YÜKSEK GÜNLÜK YOLCU İSTATİSTİĞİNE ULAŞILDI

Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi. Hafta sonu toplamda 216 bin 883 yolcuyla, pandemi dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı. Havalimanından uçuş sayısı olarak ise 24 Temmuz'da 667 sefer icra edilirken, 25 Temmuz'da 690 sefer gerçekleştirildi.



