Şanlıurfa'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı: 10 kişi gözaltına alındı

Kavga Eyyübiye İlçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Aralarında bulunan husumetten dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Geçen yıldan bu yana husumetleri devam eden aileler arasında çıkan kavgada taş, sopa ve silahlar ortaya çıktı. Birbirleri ile öldüresiye kavga eden taraflarda bulunan 2 kişi aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çevredekiler müdahalesi ile ayrılmaya çalışılan kavgaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri olayla ilgisi bulunan 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı