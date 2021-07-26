Şanlıurfalı çiftçilerin sıcakla imtihanı

Harran ovasında hava sıcaklığı pamuktaki verimi arttırırken güneşin altında çalışmak zorunda kalan çiftçileri ise olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 43 derece sıcağın altında çalışmak zorunda kalan çiftçiler, kavurucu sıcağa rağmen sulama yapıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelini etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da 43 dereceye olarak ölçüldü. Nemle birlikte etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş dışarı çıkmamayı tercih ederken, Harran ovasında 43 derece sıcaklıkta yapılan pamuk sulaması hissedildiği derece 80 dereceyi buluyor.

GAP ile sulama imkanlarına kavuşan ve bu sayede birçok tarım ürününün yetişmeye başladığı Şanlıurfa'da tarım işçileri ise kavurucu güneşin altında tarlada işlerini yürütüyor.

Harran ovasında 43 derece olan sıcaklık pamuk sulama sıcaklığıyla birlikte 80 dereceye bulduğu belirtildi. Kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenenler ise sıcak güneşin altında pamuk sulaması yapan çiftçiler,"Tarlada ektiğimiz pamuğu suluyoruz. Pamuğa yaptığımız masraflar çıkmıyor. Bu sıcakta tarlada pamuğu suluyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Havanın sıcak olması pamuğa faydası çoktur" dediler.