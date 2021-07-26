Sarıyer’de eğlendiği kadını öldürdü

Olay, 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya Özer Ağaoğlu,(46), yaşadığı evde Fatma Keke(53) ile eğlenmeye başladı. Eğlence sırasında birlikte alkol alan ikili bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın kan içinde kalırken Ağaoğlu olay yerinden kaçtı.



Özer Ağaoğlu



KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ KATİL BODRUMDA YAKALANDI

Daireden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı Özer Ağaoğlu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ve Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.





CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ile birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Fatma Keke'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Özer Ağaoğlu'nun iki çocuğunun olduğu ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşinin bir süredir başka bir yerde annesinin evinde yaşadığı belirtildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.