Siverek Külhan Barajı, bölge ekonomisine katkı sağlayacak

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü ilçede yürütülen yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulmasına, içme ile kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle yürütülen modern sulama projeleriyle tarımda sağlanan artış, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçilerin gelirlerine doğrudan ve dolaylı olarak artmasını sağlıyor.

BARAJIN TAMAMLANMASIYLA 2 BİN 440 DEKAR ALAN SULAMAYA AÇILDI

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şanlıurfa Siverek Külhan Barajı ve Sulaması geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ile 2 bin 440 dekar alanın sulamaya açıldığını belirtti.

Barajın temelden yüksekliğinin 37,44 metre, su depolama kapasitesinin ise 1,889 hektometre küp olduğunu kaydeden Kaya, Külhan Barajı ile geçmişten günümüze arpa ve buğday ekilen arazilerde mikro klimanın da etkisiyle her türlü sebze ve meyve yetiştirilebileceğini vurguladı.

Kaya, sulama ile bölgede 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1260 lira gelir artışının sağlanacağını, ülke ekonomisine ise yıllık 3 milyon 74 bin 400 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.