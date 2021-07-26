Siverek’te Koronavirüs vakaları son bir ayda 15 kat yükseldi

Siverek Kaymakamlığına vekâletten atanan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, ilçede görev yapan gazetecilerle korona virüs hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Koronavirüs salgınından dolayı 3 ayın ardından Siverek'te ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Vakaların daha da artış göstermesi adına 65 yaş altı vatandaşlara aşı konusunda çağrı yapıldı.

VAKA SAYISI 15 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Özellikle gençleri aşıya davet eden Siverek Kaymakamlığına vekalet eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın şunları kaydetti. ''Bilindiği üzere ülke olarak salgınla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor, aşı çalışmalarımız Şanlıurfa ili nezdinde çok düşük bir seviyede seyrediyor, seyreden bu tabloda gençlerin aşıdan uzak kaldığını görüyoruz. Salgından bu yana güzel bir tablo ile devam ederken 3 ayın sonunda bir ölümü vaka ile karşılaştık, vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimizin aşı konusunda daha duyarlı olması salgının bir nebzede belini bükecektir, vaka sayımız Temmuz ayı içerisinde 15 kat artış gösterirken, yatan hasta sayımızda 5 kat yükselmiş durumdadır. Çok şükür Devletimizin sunduğu aşı hizmetleri salgını kontrol altında tutuyor, ama salgın tehlikesinin farkına varılması için 65 yaş altı vatandaşlarımızın sevdiklerini düşünerek aşı olması salgını daha kolay bir şekilde atmamıza vesile olacaktır'' ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ AŞIYA DAVET ETTİ

Aşı çalışmalarında 65 yaş üstü vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Vali Yardımcısı Akın şu bilgilere yer verdi. ''Temmuz ayı içerinde yükseliş gösteren vaka sayılarımızın çoğu 65 yaş altı vatandaşlarımızdır, aşılama konusunda genç ve orta yaş kesimlerinin kendi ve sevdikleri için aşılarını olmaya davet ediyorum. Hem vaka hem de yatan hasta vatandaşlarımız ne yazık ki genç ve orta yaş sınırından oluşuyor, bu konuda vatandaşlarımın tedbirleri elden bırakmadan maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyması ile beraber zaman kaybetmeden aşılarını olmalarıdır" diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren bilgilendirme toplantısında, İlçede görev yapan gazeteciler ile İlçe Sağlık Müdürü Osman Gözen katıldı.