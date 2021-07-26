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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:42 Son Güncelleme: 26.7.2021 13:18

Son dakika | Maltepe Sahili'nde korkutan görüntüler! Tekneler alev alev yandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika | Maltepe Sahili'nde korkutan görüntüler! Tekneler alev alev yandı

İstanbul Maltepe'de balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu sahil şeridinde bulunan bir teknede yangın çıktı. Yükselen alevlerin park halindeki diğer teknelere de sıçradı. Sahilden yükselen dumanlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 7-8 tekneyi kullanılamaz hale getiren yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Maltepe Sahili'nde balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu sahilde yangın çıktı. Bir tekneden yükselen alevler, yanında bulunan diğer teknelere de sıçrayınca ortaya korkunç manzaralar çıktı.

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ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sahilden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 7-8 teknenin kullanılamaz hale geldiği yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiyenin zorlu mücadelesi sürüyor.

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Son dakika | Maltepe Sahili'nde korkutan görüntüler! Tekneler alev alev yandı
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