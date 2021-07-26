Son dakika | Maltepe Sahili'nde korkutan görüntüler! Tekneler alev alev yandı

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sahilden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.