Son dakika | Maltepe Sahili'nde korkutan görüntüler! Tekneler alev alev yandı

Maltepe Sahili'nde balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu sahilde yangın çıktı. Bir tekneden yükselen alevler, yanında bulunan diğer teknelere de sıçrayınca ortaya korkunç manzaralar çıktı.
SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 8 teknede yangın! Olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler...
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Sahilden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, 7-8 teknenin kullanılamaz hale geldiği yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiyenin zorlu mücadelesi sürüyor.