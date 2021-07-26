Son dakika: Meteoroloji yağış uyarısı yaptı: Bu bölgelerde çok kuvvetli olacak!

Son dakika haberi:Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41