SON DEPREMLER: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Osmaniye'de saat 23.55'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayanlar da panik yaşadı.
Son dakika Osmaniye deprem olayıyla ilgili tüm gelişmeler şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Osmaniye - Düziçi'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde bir son dakikla depremi meydana geldi.
Son Dakika Haberi: Osmaniye'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video
AFAD son depremler listesi verilerine göre ise Osmaniye - Düziçi'de meydana gelen şiddetli deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde meydana geldi.