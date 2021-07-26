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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:37 Son Güncelleme: 26.7.2021 10:38

SON DEPREMLER: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi!

SON DEPREMLER: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Osmaniye’de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından depremin merkez üssüne yakın konumda bulunanlar panik yaşadı. İşte son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Osmaniye'de saat 23.55'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayanlar da panik yaşadı.

SON DEPREMLER: OSMANİYE'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Osmaniye deprem olayıyla ilgili tüm gelişmeler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Osmaniye - Düziçi'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde bir son dakikla depremi meydana geldi.

Son Dakika Haberi: Osmaniye'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video

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AFAD VERİLERİ

AFAD son depremler listesi verilerine göre ise Osmaniye - Düziçi'de meydana gelen şiddetli deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde meydana geldi.

DEPREMİN MEVKİSİ

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki mevkisi (konumu) şu şekilde;

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SON DEPREMLER: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi!
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