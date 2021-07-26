SON DEPREMLER: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Osmaniye'de saat 23.55'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayanlar da panik yaşadı.

SON DEPREMLER: OSMANİYE'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Osmaniye deprem olayıyla ilgili tüm gelişmeler şöyle;