Son dakika: Otelden düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturması tamamlandı

Bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri "kişiyi hurriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçlarından hapis istemiyle dava açıldı.