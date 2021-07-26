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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:11 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:27

Son dakika: Otelden düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturması tamamlandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Otelden düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturması tamamlandı

Son dakika haberi: Ankara’da otelden düşerek ölen 17 yaşındaki Gamze’nin ölümüne 5 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika haberleri... Ankara'da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri "kişiyi hurriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçlarından hapis istemiyle dava açıldı.

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Son dakika: Otelden düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar soruşturması tamamlandı
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