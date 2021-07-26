Son teknoloji kullanıldı: Kayıp kadın böyle bulundu

Misafir olarak geldiği Bursa'da piknik yapmak için Uludağ'a çıkan Gülefer Boynukısa, Çobankaya ve Bakacak bölgesindeki ormanlık alana odun toplamaya gitmişti. Uzun bir süre geri dönmeyen ailesinin ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Aramalara JAK ve AFAD ekipleri olmak üzere 265 uzman ekip katıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait son teknoloji araç ve cihazlar da arama çalışmalarına destek verdi. Her yerde aranan kadın, kaybolduktan 53 saat sonra 25 kilometre uzaklıkta Kaplıkaya bölgesinde sağ bulundu.

TERMAL CİHAZLARLA DİDİK DİDİK ARANDI

Kayıp ihbarının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü Bursa ekipleri de katıldı. Orman yangınlarıyla etkili mücadele için üretilen ve son teknoloji cihazlarla donatılan mobil termal görüntüleme aracı bölgeye sevk edildi. Yüksek çözünürlüklü termal görüntü alabilen drone kameralar geniş bir alanda tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone'dan alınan görüntüler, mobil araç üzerindeki dev ekrana yansıtıldı. Uzman ekipler, drone kameradan gelen görüntüleri dikkatle izledi.