Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son teknoloji kullanıldı: Kayıp kadın böyle bulundu
Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:45

Son teknoloji kullanıldı: Kayıp kadın böyle bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son teknoloji kullanıldı: Kayıp kadın böyle bulundu

Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle İstanbul’dan Bursa’ya gelen ve Uludağ’da piknik yaparken odun aramak için girdiği ormanda kaybolan 58 yaşındaki Gülefer Boynukısa’yı bulmak için tüm imkanlar seferber edildi. 265 kişilik uzman arama ekibine son teknoloji cihazlarla destek verildi. Boynukısa, kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Misafir olarak geldiği Bursa'da piknik yapmak için Uludağ'a çıkan Gülefer Boynukısa, Çobankaya ve Bakacak bölgesindeki ormanlık alana odun toplamaya gitmişti. Uzun bir süre geri dönmeyen ailesinin ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Aramalara JAK ve AFAD ekipleri olmak üzere 265 uzman ekip katıldı. Orman Genel Müdürlüğüne ait son teknoloji araç ve cihazlar da arama çalışmalarına destek verdi. Her yerde aranan kadın, kaybolduktan 53 saat sonra 25 kilometre uzaklıkta Kaplıkaya bölgesinde sağ bulundu.

TERMAL CİHAZLARLA DİDİK DİDİK ARANDI

Kayıp ihbarının ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü Bursa ekipleri de katıldı. Orman yangınlarıyla etkili mücadele için üretilen ve son teknoloji cihazlarla donatılan mobil termal görüntüleme aracı bölgeye sevk edildi. Yüksek çözünürlüklü termal görüntü alabilen drone kameralar geniş bir alanda tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone'dan alınan görüntüler, mobil araç üzerindeki dev ekrana yansıtıldı. Uzman ekipler, drone kameradan gelen görüntüleri dikkatle izledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son teknoloji kullanıldı: Kayıp kadın böyle bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA