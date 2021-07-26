Tacizci avukata ertelemesiz hapis

İstanbul
'da avukatlık yapan Erdem D., geçen ay lüks bir araç kiraladı. Kasımpaşa
'da araçla dolaşan avukat, B.K.'yi gördü. Kadını takip etmeye başlayan avukat, takibe uzun süre devam etti. Eve girmek üzereyken kendisini takip eden avukatı fark eden kadına, "Korkma, kaçma benden" şeklinde laf atan avukat, kadını taciz etmeye başladı. Tacizin yaşandığı an, mahalledeki köpekler havlamaya başlayınca korkan avukat olay yerinden kaçtı. Taciz mağduru kadının ihbarı sonrası olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından söz konusu aracın plakası tespit edildi. Aracın, bir galerinden kiralandığı ve kiralayanın Erdem D. olduğu belirlendi. Erdem D.'nin avukat olduğu tespit edilince dosya Özel Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
İDDİALARI REDDETTİ
İfadesine başvurulan avukat, söz konusu aracı kendisinin kiraladığını kabul ederek, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Erdem D.'nin kadına araç içinden bir şeyler söylediğini gösterir güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak dosyaya girdi. Savcı, Erdem D. hakkında "Cinsel Taciz" suçundan dava açtı. Hakim yargılama sonunda kadını taciz ederek suç işleyen avukat hakkında 1 yıl hapis cezası verip, cezayı ertelemedi. Birden fazla suç kaydı çıkan avukat Erdem D.'ye verilen ceza, suça eğilimi nedeniyle para cezasına çevrilmedi.