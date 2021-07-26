Turizmde jet toparlanma

Türkiye'de hem içeriden hem de dışarıdan trafik öyle yoğunlaştı ki havalimanları da oteller de doluluk rekorları kırıyor. Pandeminin etkisindeki 2020'ye göre özellikle turizm bölgelerinde onlarca kata kadar çıkan trafik var. Sadece tarifeli uçaklar değil gelen jetlerde de ciddi artışlar yaşanıyor.
Bodruma bir günde 50 jet inerken Bodrum havalimanı Ocak-Haziran rakamları dış hatlarda yüzde 24.487 artış gösterdi. İç hatlardaki artış oranı yüzde 102'ye kadar çıktı. İkinci en büyük artışı yüzde 1.217 ile Dalaman yakalarken Dalaman'da iç hatlarda yaşanan artış yüzde 118 oldu. Alanya ve Antalya havalimanları dış hatlarındaki artış sırasıyla yüzde 294 ve yüzde 142 olurken iç hatlarda bu oranlar yüzde 14 ve yüzde 74 olarak gerçekleşti.
DIŞ HATLARDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ
Türkiye genelinde bayramda yüzde 100 doluluk oranları yakalanırken dış hatlarda da iç hatlarda da havalimanları pandemiden bu yana en yüksek rakamlarına ulaşıyor.
2021 yılı Ocak-Haziran dönemi istatistikleri Türkiye genelinde yüzde 10.2'lik bir artış yaşandığına işaret ediyor. Dış hatlardaki artış oranı ise yüzde 4.5 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar yolcu sayısındaki artışı gözler önüne seriyor.
Tabi bu oranlar pandemi nedeniyle yaşanan durgunluktan sonra geliyor. 2019 ile karşılaştırınca rakam hâlâ düşük. Ocak-Mayıs 2019'da 12 milyon olan yabancı turist sayısı rakamı 2021'in aynı döneminde 3 milyon 680 bin olarak gerçekleşti.
Temmuzda rakamlar ve yapılan rezervasyonlardaki artış pandeminin verdiği tahribatın ciddi bir oranda tamir edileceğine işaret ediyor. İstanbul havalimanları da güney ve ege sahillerindeki havalimanları da pandeminin başından bu yana en yoğun günlerini yaşıyor.
BODRUM'A GÜNDE 50 JET İNDİ
Normalleşmeyle birlikte yaşanan yoğunluk sonrası Bodrum yalnız otel ve plajlarda değil havalimanında da iğne atılsa yere düşmeyecek kalabalığa ulaştı. Bodrum Havalimanı ve Genel Havacılık İşletmesi'nden edinilen bilgilere göre; büyük bir trafiğin yaşandığı Milas Havalimanı'nda her gün yaklaşık 50 jet iniş-kalkış yapıyor.
17-25 Temmuz tarihleri arasında bin 480 jet havalimanında trafik oluşturdu. Bu özel jetlerin en çok Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen zengin turistlere ait olduğu öğrenildi. Bu trafik nedeniyle Milas Havalimanı'nda park yeri yoğunluğu yaşanmaya başlandı.