Turizmde jet toparlanma

Türkiye'de hem içeriden hem de dışarıdan trafik öyle yoğunlaştı ki havalimanları da oteller de doluluk rekorları kırıyor. Pandeminin etkisindeki 2020'ye göre özellikle turizm bölgelerinde onlarca kata kadar çıkan trafik var. Sadece tarifeli uçaklar değil gelen jetlerde de ciddi artışlar yaşanıyor.