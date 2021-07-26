Türkiye’deki sivil toplum örgütleri Tunus’taki darbe girişimine tepki gösterdi: Tunus halkının haklı mücadelesinin yanındayız

"SONUNA KADAR DEMOKRASI DİYORUZ"

"Halkın iradesine saygılı, demokratik değerleri özümsemiş bir yönetimin en kısa sürede tesisi için, Tunus halkının haklı mücadelesinin yanındayız. Tunus halkının darbeyi sineye çekmeyeceğine, özgür iradesine sahip çıkacağına inanıyor, darbeye hayır! Sonuna kadar demokrasi diyoruz."

KADEM: "HEM DEMOKRASİYE HEM HALKIN İRADESINE DARBE"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de; "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun ve anayasanın askıya alınması, hem demokrasiye hem halkın iradesine darbedir. Zorlu demokrasi sınavları vermiş Tunus halkının, bu darbeye karşı özgür iradesine sahip çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARSLAN: "TUNUS'TA YAŞANAN DARBEYİ KINIYORUZ"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Tunus'ta yaşanan darbeyi kınıyoruz. Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından halkın iradesini yok sayan, seçilmiş parlamentoyu ve hükümeti askıya alan darbe girişimini demokrasiye ve özgürlüklere saldırı olarak görüyoruz. Tunus'ta yaşananları, halkının geleceği ve demokrasi açısından son derece vahim bir gelişme olarak karşılıyor ve kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak demokrasiye ve demokratik çözüm reflekslerine inanıyoruz. Tunus'ta sivil iradeye yönelik saldırı ve haksızlığın giderilmesini istiyor, darbelere karşı demokrasiden yana tavır alan onurlu Tunus halkı ile dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz."