Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde: Tedbirleri aldık

'TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞ DURUMDAYIZ'



Meteoroloji'nin bölge için bu gece ve yarın için yoğun yağış uyarısında bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da önemli bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için de bütün kurumlarımız teyakkuz halindeler. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi bütün vatandaşlarımızın afet öncesi günlerine kısa sürede döneceğiz. Hatta kalıcı projelerimizi yapıp inşallah bu afet durumlarında böyle bir sıkıntıların yaşanmaması için de bütün çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Hasar gören altyapı ve yollardaki çalışmalarımızda yüzde 95'lerdeyiz şu anda. Afetten etkilenen bölgelerde inşallah bu kalıcı projelerimizi de kısa zamanda bitirip normal hayata döneceğiz" dedi.