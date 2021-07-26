Uludağ’da kaybolan kadından sevindirici haber

Bursa
'da cuma günü ormanda kaybolan yaşlı kadın 52 saat sonra sağ olarak bulundu. Uludağ
'a ailesiyle pikniğe giden Gülefer Boynukısa odun toplamak için girdiği ormanda kaybolmuştu. Ailesi, tüm aramalara rağmen bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve 100'e yakın gönüllünün yaptığı aramalardan sonuç çıkmadı. Ancak dün akşam Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde çiftçiler Gülefer Boynukısa'yı ormanda yürürken buldu. Boynukısa'ya ekmek ve su veren çiftçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'yı JAK timinden bir asker sırtında ambulansa taşıdı. 52 saat sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü.