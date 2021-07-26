Ünlü dövizci ölüme uçtu

Antalya'nın Kemer ilçesinde döviz bürosu işleten, 36 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Cengizhan Tutka, önceki gün Adana'dan gelen misafirleri ile birlikte 2 motosiklet ve bir karavan ile gezmeye çıktı. Adrasan'ı gezdikten sonra kamp için yukarı çıkmaya karar veren grup, Sazlık Koyu yoluna girdi. Önde bir motosiklet, ortada Cengizhan Tutka ve arkada karavan seyir halinde iken Cengizhan Tutka'nın, kullandığı motosiklet 70 metrelik kayalıklardan denize uçtu. Tutka'nın kaza yaptığı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, Adrasan'daki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar kaza yerine sadece küçük teknelerin girebileceğini söyledi.



3 SAATTE ÇIKARILDI

Gelişmelerin ardından Cengizhan Tutka'nın cansız bedeni 3 saatlik çalışmanın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kaza yerinden alındı. Bu sırada kazayı öğrenen Cengizhan Tutka'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Tutka, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kemer'de toprağa verildi. Tutka'nın yakınları olayın karşı yönden gelen araca yol vermek isterken meydana gelmediğini öne sürerek, "Kaza mı, değil mi araştırılsın" dedi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri de motosikletin normal yolunda giderken aniden kayalıklardan uçmasının soru işaretleri ile dolu olduğunu soruşturmanın özenle yürütüldüğünü kaydetti.