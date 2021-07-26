Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz , Kırıkkale'de proje kapsamında demonstrasyon ekimleri yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. İncelmeleri sonrasında bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yılmaz "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın sloganıyla çalışmamız başladı. Amacımız kuraklığa ve iklim değişikliğine uyumlu yerli çeşitlerin ilimiz şartlarında yetiştiriciliğinin denenmesi ve hem çiftçimizin hem de ülkemizin kazanmasını sağlamak. Proje kapsamında; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünden temin edilen çeşitler ile farklı alanlarda demonstrasyon alanları kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.