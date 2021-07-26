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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:54

Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol ile, Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın sloganıyla yerli tohumlarımızın yaygınlaştırılması çalışması başlatıldı.

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz , Kırıkkale'de proje kapsamında demonstrasyon ekimleri yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. İncelmeleri sonrasında bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yılmaz "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın sloganıyla çalışmamız başladı. Amacımız kuraklığa ve iklim değişikliğine uyumlu yerli çeşitlerin ilimiz şartlarında yetiştiriciliğinin denenmesi ve hem çiftçimizin hem de ülkemizin kazanmasını sağlamak. Proje kapsamında; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünden temin edilen çeşitler ile farklı alanlarda demonstrasyon alanları kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

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Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmayacak
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