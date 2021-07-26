Yuttukları yabancı cisimler hayatlarına mal olabilir

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Perran Gökçe, kedi ve köpeklerin yuttukları yabancı cisimler, hayati risk yarattığını söyledi.

Yabancı cisim yutma, özellikle genç hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan ve çoğunlukla acil müdahale gerektiren bir durum haline geldiğini söyleyen Gökçe, "Köpeklerde en sık karşılaşılan yabancı cisim yutma vakalarında kemik, çorap ve toka ön plana çıkarken; kedilerde ise dikiş iğneleri ve ipler daha fazla gözleniyor. Hasta sahibinin bu durumu fark edebildiği vakalarda hızlı teşhis ve müdahale ile ciddi komplikasyonlar meydana gelmeden tedavi sağlanabiliyor" dedi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Prof. Dr. A. Perran Gökçe, yabancı cisim yutan hayvanlarda klinik belirtilerin birkaç saatten başlayıp aylara varan bir periyot aralığında görülebileceğini söyledi. Belirtiler arasında kusma, aşırı salya, öğürme, iştahsızlık, huzursuzluk, dışkılayamama veya az dışkılama yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gökçe, "Hasta sahibi, bu belirtileri fark ettiğinde vakit kaybetmeden veteriner hekimine başvurmalı. Gecikilen vakalarda hastada, kusma ile birlikte zayıflama, vücut kondisyonunda azalma ve genel durum bozukluğu meydana gelebiliyor. Ayrıca yutulan yabancı cisimle, yemek borusu, mide ve bağırsaklarda tıkanmalara, mukoza hasarına ve delinmelere yol açarak karın zarının iltihabına sebep olabilir. Bunu takiben hasta septik şoka girerek hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANENİN ÖNEMİ

Veteriner hekimlerin hasta sahipleri tarafından doğru bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçe, "Evde kaybolan bir oyuncağı var mı, daha önce yabancı cisim yuttu mu gibi soruların cevapları teşhise gitmemizi kolaylaştırır. Alınan bilgilerden sonra hastanın klinik muayenesi yapılır. İplik gibi lineer yabancı cisimler, ağız muayenesi sırasında gözlenebilir. Karın bölgesi de elle muayene edip hastanın ağrı kaynaklı tepki verip vermediği gözlemlenir. Teşhis için direkt-indirekt radyografi, ultrasonografi ve endoskopinin kullanılması da gerekebilir. Bu nedenle bu tip vakalara tam teşekküllü hayvan hastanelerinde müdahale etmek büyük bir önem taşıyor." dedi.

ORANTISIZ KEMİK VERİLMEMELİ

Tedavinin gecikmesi ise bağırsak ve mide bölgesinde delinme riskini arttığını belirte Prof. Dr. A. Perran Gökçe, "Perforasyon (delinme) meydana gelmiş vakalarda acil cerrahi müdahale gereklidir. Kusma içeriğinde veya dışkıda kan görülmesi yabancı cismin mukozal ülserasyona sebep olduğunu akla getirir. Şiddetli mukozal hasar tespit edildiyse hasta 24-48 saat aç bırakılmalıdır. Ayrıca hayvanın genel durumu incelenmeli, aralıklı olarak kan tahlilleri yapılmalı ve ağızdan beslemediğimiz hastalara damardan sıvı takviyesi yapılmalıdır. Hayvan sahipleri, hayvanların hayatını riske sokabilecek orantısız kemik parçaları veya yutabileceği oyuncak materyallerini vermemelidir" diyerek uyardı.