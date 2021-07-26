Zarafet sembolü: Alaca Cami

Kuzey Makedonya
'nın Kalkandelen
(Tetovo) şehrindeki Osmanlı mirası Alaca Cami, zarafetiyle ender tarihi yapılardan biri olarak gösteriliyor. Kalkandelen'i ortadan bölen Pena Nehri'nin yakınında bulunan cami, ihtişamlı görünümüyle adeta tarihe meydan okuyor. Duvarlarındaki dekorasyonundan dolayı Alaca adını alan cami, "Paşa Camisi" olarak da biliniyor. Hurşide ve Mensure kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak 15. yüzyılda yaptırdığı rivayet edilen cami, iç ve dış cephe süslemeleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Alaca Cami'nin İmamı Kasami, "Salgın öncesi Türkiye'den günlük 10 otobüs ziyaretçi camiyi görmeye gelirdi. Salgınla birlikte bu sayı azaldı" dedi.