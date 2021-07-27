199 neyin numarası? ALO 199 nedir?

Alo 199 hattı özellikle covid-19 salgını sürecinde kapanma kararının ardından şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tarafından gündem konusu olmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar Alo 199 hattı ile o dönem iletişime geçiyordu. İlerleyen dönemlerde bu durumun tekrarı yaşanır mı bilinmez, ancak Alo 199 hattı genel olarak, Nüfus Genel Müdürlüğü'nün Vatandaş danışma hattı olarak bilinmektedir.

199 NEYİN NUMARASI

Alo 199 numarası Nüfus Genel Müdürlüğünün resmi danışma hattıdır. Bu hattı arayarak kimlik, pasaport ya da ehliyet randevusu alabilirsiniz. Aynı zamanda covid-19 salgını nedeni ile alınan tedbirler gereği ile seyahat izin belgesinin yanı sıra randevu başvuruları hizmet kapsamında yer almaktadır.

ALO 199 NEDİR?

ALO 199 yalnızca bir telefon numarası değildir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ALO 199, vatandaşlara birçok hizmet sunmaktadır. Yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşların randevu almaları, değiştirme, iptal etme ve sorgulama gibi işlemlerinin yanı sıra yukarıda belirttiğimiz ehliyet ve pasaport randevu işlemleriniz için ALO 199'u arayarak işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. ALO 199'u aradığınızda Nüfus İl Müdürlüğü'nde yapılabilen tüm işlemleriniz için gerekli talimatlar size belirtilecektir.

Bunların yanı sıra resmi işlemler haricinde; doğum, ölüm, Türk vatandaşlığı kazanılması ya da kaybedilmesi ve çok vatandaşlık gibi bir takım işlemler hususunda yapmanız gerekenler konusunda da yardım alabilirsiniz.

ALO 199 ÇALIŞMA SAATLERİ

Başta yoğun iş koşuşturmacası içerisinde olan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi, ALO 199 çalışma saatlerini araştırmaktadır. ALO 199 hattı, günün 24 saati hizmet vermektedir. Bu bağlamda gündüz ya da gece fark etmeksizin dilediğiniz anda ALO 199 hattını arayabilirsiniz.

ALO 199 CEVAP VERMİYOR

ALO 199 cevap vermiyor konusunda henüz resmi bir açılma yapılmadığından dolayı bu sorunun nedeni olarak hattaki yoğunluğun olabileceği ihtimalleri akıllara gelmektedir. Bu durumda vatandaşlar belli aralıklar ile gün içinde ALO 199'u arayarak hatta ulaşım sağlanabilirler.