Adana'da inanılmaz görüntü: Polis helikopteri tespit etti!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bazı sürücülerin ters yönden gittiği ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle denetime çıktı. Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları kaçıran sürücülerin, emniyet şeridini kullanarak, ters yönde ilerledikleri belirlendi. Bu anlar, polis helikopteri kamerasına saniye saniye yansıdı.