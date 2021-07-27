Antalya'da feci kaza

Antalya'nın Elmalı ilçesi Akçay karayolunda meydana gelen trafik kazasında Kumluca Fen lisesi son sınıf öğrencisi Onur Yılmaz (19) hayatını kaybetti. Jandarma Yılmaz'ın çarptığı farları olmayan ve kaçan traktör sürücüsünü arıyor. Elmalı ilçesini yasa boğan kaza saat 21.00 sularında meydana geldi. Elmalı ilçesinden motosikleti ile Akçay Mahallesi'ndeki dönün Onur Yılmaz, yolda traktöre arkadan çarptı.

Kazanın ardından farları kapalı olan traktör sürücüsü yaralı Onur Yılmaz'ı bırakıp kaçtı. Bu sırada arkadan gelip kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Onur Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'nı cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanı ardından güvenlik güçleri kaçan traktör sürücüsünün belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNDENDİ

Kazanın ardından oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba Şemsi Yılmaz olanlara isyan etti. Oğlunu kazaya değil bir cinayete kurban gittiğini belirten acılı baba, "Traktörün farları kapalı. Bu yetmezmiş gibi adam yaralı oğlumu koyup kaçıyor. Bu hangi insanlığa hangi insafa sığar. Benim oğlum fen lisesi öğrencisi. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinde biri idi. Bu yıl üniversite yerleştirmede derece bekliyorduk. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.