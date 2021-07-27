Arife Öğretmen'i katletmişti! İstenen ceza belli oldu!

Olay, 20 Mayıs'ta, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu olumsuz yanıt verince Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur, bu kez de kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.