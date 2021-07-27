Ast-üst kavgasına Valilik'ten soruşturma

Çanakkale'nin ilçelerinden Lapseki'deki İskele Meydanı'nda Kurban Bayramı'nın son günü İlçe Emniyet Müdürü A.E. denetimler sırasında birçok kez tartıştığı ve ast üst sorunu yaşadığı baş komiser M.K. ile bir emrin yerine getirilmesi konusunda tartıştığı iddia edildi.

İddiaya göre; Müdür A.E. Başkomiser M.K'ye talimatını yerine getirmediği için küfretti. Müdürünün küfretmesine sinirlenen Başkomiser M.K, Müdür A.E. ile tartışmaya başladı. Esnafın gözleri önünde gelişen olay kısa sürede kavgaya döndü. Kavgayı çevredekiler ve diğer polis memurları araya girerek yatıştırmaya çalışırken taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

POLİS MEMURLARININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da; Müdür A.E. ve M.K'yi görevden alarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğü emrinde görevlendirdi. Çanakkale Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede uzun süredir görev yapan ve birçok esnafın şikâyetçi olduğu iddia edilen 10 polis memuru da olaydan sonra ilçe karakolundaki görevlerinden alınarak başka karakollara tayin edildi.