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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Ayşegül Çınar’ın 11 yıl hapsi istendi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ayşegül Çınar’ın 11 yıl hapsi istendi
İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik "Boğazlarını keseceğim" diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın "Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin" diyerek polis memurlarına yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
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Ayşegül Çınar’ın 11 yıl hapsi istendi
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