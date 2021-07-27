Balık tutarken canından oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesindeki Kocasu deresine balık tutmaya giden Osman Sat ve arkadaşı 48 yaşındaki M.K, bir yandan mangal yakıp diğer yandan da balık tutmak istedi. M.K mangalı yakarken, dere kenarına giden Osman Sat ise bir anda suda kayboldu.

M.K bir süre Osman Sat'ı aradı ancak hiçbir yerde bulamayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir süre dere kenarlarında arama yaptıktan sonra bölgeye AFAD'a bağlı kurbağa adamlar çağırıldı. Havanın kararmasına rağmen suda arama çalışmalarını sürdüren dalgıç ekip, Osman Sat'ın cansız bedenini arama çalışmalarının 5'nci saatinde kayaya takılmış halde buldu.