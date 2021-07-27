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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:53

Balık tutarken canından oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balık tutarken canından oldu

Bursa’da yaşayan 49 yaşındaki Osman Sat, arkadaşıyla birlikte balık tutmak için girdiği derede sulara kapılarak ortadan kayboldu. Talihsiz adamın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesindeki Kocasu deresine balık tutmaya giden Osman Sat ve arkadaşı 48 yaşındaki M.K, bir yandan mangal yakıp diğer yandan da balık tutmak istedi. M.K mangalı yakarken, dere kenarına giden Osman Sat ise bir anda suda kayboldu.

M.K bir süre Osman Sat'ı aradı ancak hiçbir yerde bulamayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir süre dere kenarlarında arama yaptıktan sonra bölgeye AFAD'a bağlı kurbağa adamlar çağırıldı. Havanın kararmasına rağmen suda arama çalışmalarını sürdüren dalgıç ekip, Osman Sat'ın cansız bedenini arama çalışmalarının 5'nci saatinde kayaya takılmış halde buldu.

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Balık tutarken canından oldu
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