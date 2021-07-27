Başörtülü kıza saldıran minibüsçü tutuklandı

İzmır'de, tartıştığı başörtülü Rabia Yılmaz
'ı (23) "AK Parti
'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?" diyerek darp eden minibüs şoförü ve eşi gözaltına alındı. Karabağlar
ilçesinde yaşanan olayda, minibüs şoförü R.E. geri geri giderken Rabia Yılmaz'a (23) çarptı. Yılmaz'ın tepki göstermesi üzerine yaşanan tartışmada R.E. ve eşi Y.E. başörtülü olan Rabia Yılmaz'a, "AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?" diye hakaret edip başörtüsünü açarak darp etti. Olayın ardından kaçan minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E., genç kızın şikâyeti üzerine İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Karı-koca hakkında, "Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilen emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Minibüs şoförü R.E. tutuklanırken, eşi Y.E. ise serbest bırakıldı.