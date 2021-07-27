Bir haftada 45 kişi boğularak can verdi

Türkiye'de bir haftada yaşanan boğulma vakalarında 3'ü yabancı uyruklu 45 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ilde yaşanan boğulma olaylarında 17 çocuk hayatını kaybetti. İstanbul
ve Amasya'da 5'er, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 4'er, Bursa
ve Samsun'da 3'er kişi boğularak can verdi. Son olarak önceki gün Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Yavuztürk, balık tutmak isterken Keban Barajı'na düşerek hayatını kaybetti. Erzurum'da ise 11 yaşındaki Muhammet Atalay'ın serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı. İşte son birkaç olay:
Adana Çukurova'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren Delil Fırat Atalay (9) öldü.
Aydın Efeler
'de A.E. (6) bir otelin havuzunda boğuldu.
Sakarya
Geyve'de sulama kanalına düşen Ömer Ali Dişli
(4) öldü.
Çankırı'da Karakaya Göleti'ne giren Fevzi Özbek (27) boğuldu.
İstanbul Fatih'te denizde kaybolan İsa Baydal (25) öldü.
Bursa İznik'te göle giren Ömer Tütüncü (20) boğuldu.