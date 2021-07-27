Birbirlerine göz-ayak oldular

Görme engelli atletizm sporcusu Nusret Açık ile bedensel engelli Abidin Toyran, birlikte hayatlarını daha güzel şekilde devam ettirebilmek adına iki yıl önce bir tandem bisikleti başvurusunda bulundu. Başvuruyu yanıtsız bırakmayan Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6800 liraya tandem bisiklet aldı. Alınan bisiklet ile günlük işlerini birlikte yapan iki arkadaş, birbirlerini eksik yanlarını tamamlıyor. Gözleri görmeyen Nusret Açık bisikletle pedalı çevirirken, Bedensel engelli Abidin Toyran ise arkadaşına göz oluyor.

SABAH'a konuşan milli sporcu Nusret Açık, Iğdır Valiliğine ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür ederek iki yıldır güzel bir hayat sürdürdüklerini söyledi. Açık; "Ben sporcuyum. Bisiklete bindiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Yaklaşık iki yıl önce devletimizden bir talepte bulunduk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Arkadaşım Abidin ile birbirimize yettik. El ayak olduk deyimi bizde göz-ayak olduk oldu. Çok mutluyuz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Spor anlamında bize çok iyi gelen bir aktivite oldu. Spor adına ve sağlıklı yaşam adına biz insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bu bisikleti almadan önce tek bisiklete ikimiz biniyorduk. Bu riskli bir durumdu ama çok seviyordum. Şimdi çok daha güzel bir durumdayız" dedi.

"BEN ONA GÖZ, O BANA AYAK OLUYOR"

Abidin Toyran ise tandem bisikleti ile geçirdikleri günleri şöyle anlattı; "Tek kişilik bisiklete biniyorduk. İki yıl önce tandem bisiklet talep ettik. İstanbul ve İzmir'de bu bisikletlerin yaygın olduğunu duymuştuk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bisikleti bize tedarik ettiler. Benim bacaklarım fazla güçlü değil ama Nusret'in bacakları çok güçlü. Onun bacaklarının gücünden yararlanıyorum. Ben de ona göz oluyorum. Keyifle, mutluluk içinde bisikletimize binip vakit geçiriyoruz."