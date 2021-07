Bugün kuaför günüm özel banyom hazır mı?

Nurbanu Büyüktuna, iktisat mezunu... Bir süre kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra hayalinin peşine düşüp lise yıllarında başladığı ve hayatından hiç çıkmayan pet kuaförlük için Moskova ve Seul 'deki pet grooming akademilerinden ileri düzey eğitim alarak bu alanda profesyonel pet stylist oldu. Konusunda uzman ve eğitimli kadrosuyla birlikte ırk özelinde ve kreatif pet kuaförlük hizmeti sunuyor. Etiler 'de "Pet Stylist" adında bir güzellik salonu var. Büyüktuna, "Pet kuaförünün aldığı eğitim, mesleki donanımı, çok önemli. Her kozmetik ürün ve her tıraş modeli patili dostlar için uygun değil. Patili dostlarımızın vücut ısılarını ayarlayabilmek ve dış etkenlerden korunabilmek için sağlıklı bir tüy yapısına sahip olması gerekiyor. Üzerlerine uygulanan şampuandan boyalara kadar her türlü maddenin insanlara kıyasla köpeklerde yaklaşık 7 kat, kedilerde ise yaklaşık 30 kat daha fazla emilerek kanlarına karışabildiği ve bu nedenle iç organları için bir yük oluşturabileceği unutulmamalıdır" dedi. SABAH'a güzellik salonunun kapılarını açan Büyüktuna, "Pet kuaförlüğünün olmazsa olmazı sabır ve gerçek hayvan sevgisidir" diyerek şunları söyledi:"Yoğun talep görüyoruz. Her hafta gelip bakım maskesi, ozon SPA ve nem terapisi ile yıkama, göz bakımı, diş fırçalama, tırnak bakımı gibi uygulamalar yaptıran müşterilerimiz var." Patili dostlara uyguladıkları ozon SPA ve aromaterapiler hakkında da bilgi veren Büyüktuna, "Ozon SPA cildi yeniden nemlendirme, hijyen ve kürkün daha sağlıklı hale gelmesi için çok faydalıdır. Ozon SPA'nın anti-bakteriyel özelliği de var. Ilık suya verilen binlerce ozon içeren hava kabarcığı hem cilde masaj yapıyor, hem de tüm bakterileri, küf ve maya sporlarını ve virüsleri oksitleyerek hijyen sağlıyor" diye konuştu.merkezinde köpeklerini hatta onların deyimiyle çocuklarını güzelleştirmek için sıraya girmiş anneler, SABAH'a konuştu. İşte anlattıkları:1 yaşında Dolce adında bir köpeğim var. Endüstriyel baskı sistemleri yapan bir şirketim var. Etiler'deki bu güzellik salonuna Çekmeköy'den sırf köpeğim mutlu olsun diye geliyorum. 16 yaşında Öykü adında kızım var. Dolce de ikinci kızım. Dolce aslında bizi seçti aile olarak. Onu ilk gördüğümüzde hemen gelip, kızımın omzuna yaslandı. Çocuğum güzelleşmeyi çok seviyor. Burada banyosunu yapıyor, tırnak, kulak bakımı yapıyor. Ozon banyosunu çok seviyor. Her hafta neredeyse buraya bakıma geliyoruz. Beni annesi gibi görüyor. Bir dolap kıyafeti var. Kıyafetlerini çok seviyor.Fuar organizasyonu yapıyorum. Kardeşim yurtdışına gitmeye karar verince, onun iki köpeğini sahiplenmek zorunda kaldım. 17 yaşında bir oğlum var. 1.5 yıldır 3 yaşında Rio ve 1.5 yaşındaki Vegas'a bakıyoruz. İkiz çocuklar gibi her gittiğim yere kucağımda taşıyorum onları. Onların ne istediğini gözlerinden anlıyorum. Onlar beni gece öpmeden uyumuyorlar bile, Her hafta özel bakımları için buraya geliyoruz. Gömlek giymeyi çok seviyorlar. Bir tarzları var. Stilistleri Nurbanu'yu çok seviyorlar. Kendi tarzları ve stilleri var.Ben avukatım. 5.5 aylık Tarçın adında bir köpeğim var. Aslında Tarçın benim evladım. Daha önceki evladımı kaybettim. Tarçın ikinci evladım. Aşıları tamamlandıktan sonra güzellik ve bakım için buraya geliyoruz. Tırnak kesimi, diş bakımları hepsi özel fırçalarla, makaslarla yapılıyor. Tüyleri kesilirken, tarz modeller yapılıyor. Banyosu için özel şampuanları var. Buraya her geldiğimizde hep mutlu oluyor.