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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:20

Çakmak gazı çeken 16 yaşındaki genç öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çakmak gazı çeken 16 yaşındaki genç öldü

Konya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Can Eraşık aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Eraşık'ın çakmak gazı çektiği için fenalaştığı iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Can Eraşık, beraberindeki arkadaşı Mustafa Mert Y. ile birlikte çakmak gazı çekti. Mustafa Mert Y., çekim sonrası rahatsızlanıp, bilincini kaybeden arkadaşı için olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Eraşık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Mert Y. ise ifadesinde arkadaşı ile birlikte çakmak gazı çektiklerini, ondan sonra ise arkadaşının rahatsızlandığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Çakmak gazı çeken 16 yaşındaki genç öldü
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